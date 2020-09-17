تأجيل قضية فضيل بومالة إلى 8 أكتوبر المقبل

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تأجيل قضية فضيل بومالة إلى 8 أكتوبر المقبل
بقلم نسرين محفوف/ياسمينة دهيمي

قرر قاضي محكمة الدار البيضاء تأجيل محاكمة الصحفي والناشط السياسي فضيل بومالة إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل.

وجاء تأجيل القضية لثالث مرة على التوالي بطلب من هيئة الدفاع لتمكينها من الاطلاع على ملف الخاص بالمحجوزات.

وأشار قاضي الجلسة إلى المحامين الذين تغيب معظمهم عن الجلسة أن القضية تأجلت أكثر من مرة، منذ 17 جوان الفارط.

ويتابع بومالة بتهم عديدة منها التحريض على التجمهر، عرض منشورات بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية.

وكان بومالة قد استفاد من الإفراج المؤقت بعد 24ساعة من إيداعه الحبس من قبل محكمة الدار البيضاء.

ويأتي هذا اثر مثوله، وفقا لإجراءات المثول الفوري، عقب توقيفه من قبل رجال الضبطية القضائية بمقر سكناه بحي زرهوني مختار بالمحمدية.


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