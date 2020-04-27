تأجيل قضية كريم طابو الأولى بمحكمة القليعة إلى 1 جوان المقبل

تم اليوم الإثنين، تأجيل قضية كريم طابو الأولى، بمحكمة القليعة إلى جلسة 1 جوان 2020.

للإشارة، القضية الأولى تلقى فيها كريم طابو الإفراج لدى مجلس قضاء تيبازة ، قبل أن يتم توقيفه 24 ساعة بعدها، بتهمة “إضعاف معنويات الجيش”.

للتذكير، فقد أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بتاريخ 11 مارس، الناشط السياسي كريم طابو بسنة حبسا منها 6 أشهر غير نافذ و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية.

كما تم تبرئة كريم طابو من جنحة التحريض وكان طابو قد تم إيداعه الحبس المؤقت شهر سبتمبر المنصرم بتهم التحريض على أعمال العنف قصد الاضرار بالدفاع الوطني والمساس بسلامة وحدة الوطن وإعداد ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي.