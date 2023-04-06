تأجيل قضية لويزة حنون ونادية لعبيدي إلى 27 أفريل المقبل

أجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد إلى تاريخ 27 أفريل الجاري ملف قضية لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال. بعد متابعتها بتهمة على خلفية الشكوى التي رفعتها ضدها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي. و جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي تأجلت لمرة ثانية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد ،تعود وقائعها الى سنة 2019، بعدما رفعت الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي شكوى امام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد ضد لويزة حنون رئيسة حزب العمال بعدما تصريحات ادلت بها في مقال صحفي تم شره في جريدة “ليبرتي” بتاريخ 8 ماي 2015، حيث اتهمت لعبيدي في بتورطها في وقائع فساد بوزارة الثقافة.