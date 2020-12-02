تأجيل قضية مالك مجمع (القال) لرسكلة وصناعة الاليمنيوم إلى الأسبوع المقبل

أجل قاضي القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد اليوم قضية جميلي ابراهيم مالك مؤسسة القال algal ديسبلاي المتخصصة في رسكلة وصناعة الألمنيوم إلى تاريخ 9 ديسمبر

ويتابع في القضية سبعة إطارات في الدولة رفقة المتهم الرئيسي صاحب المجمع.

القضية تتعلق بتحويل مبالغ مالية باهضة نحو الخارج بطريقة غير شرعية.

المتهمون وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ،اساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والتزوير واستعمال المزور.

وجاء سبب التاجيل بطلب من القاضي لاستدعاء الشهود و باقي الاطراف المتابعين في القضية .