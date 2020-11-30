تأجيل قضية مدام مايا الإبنة المزعومة لبوتفليقة يوم 7 ديسمبر المقبل

أجل مجلس قضاء تيبازة قضية نشناش زليخة المعروفة باسم مادام مايا رفقة عدد من المسؤولين إلى تاريخ 7 ديسمبر المقبل.

أجل مجلس قضاء تيبازة اليوم إلى تاريخ 7 ديسمير المقبل قضية فساد المتابع فيها مدام مايا رفقة ابنتيها.

وتتعلق بحجز أكثر من 11 مليار سنتيم إلى جانب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة موريتي.

وتورط في القضية عدد من المسؤولين سابقين وهم وزير العمل السابق محمد الغازي بصفته والي شلف سابقا رفقة نجله المدعو شفيع الغازي ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان بصفته والي وهران سابقا.

كما تورط البمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ومتهمين آخرين، حيث سبق و أصدرت محكمة شراقة عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية زوليخة نشناش.

كما تم إصدار أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت ما بين 3 إلى 10 سنوات في حق باقي المتهمين .

و جاء سبب التأجيل نظرا لغياب المتهمين وزير العمل السابق محمد الغازي ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان.