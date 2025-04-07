تأجيل قضية مير بلدية تيلاطو بباتنة

أجّلت اليوم محكمة باتنة قضية رئيس بلدية تيلاطو المتابع في قضية فساد رفقة عدد من المنتخبين والموظفين.

يأتي ذلك في ظل قرار توقيف رئيس بلدية وادي الماء على خلفية الشروع في متابعته قضائيا. ويتساءل سكان ولاية باتنة عن موعد توقيف عدد آخر من رؤساء البلديات والمنتخبين الذين ادينوا قضائيا وبعضهم متابعون في قضايا مختلفة.

فيما يتساءل الشارع الباتني عن مصير شكاوى تقدم بها أعضاء احدى البلديات كشفوا من خلالها عن عدة قضايا تشوبها شكوك. في كونها قضايا فساد وتبديد للأموال العمومية، كترميم هيكل صغير بما يقارب المليار سنتيم. واقتناء محرك مركبة بمبلغ مضاعف لما يساويه في السوق.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور