تأجيل قضية نعيمة صالحي إلى 13 مارس المقبل

أجلت اليوم الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة ملف قضية نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل و البيان الجزائري الى تاريخ 13 مارس المقبل.

ويأتي هذا بعد أن وجهت لها تهم تتعلق بالمساس بسلامة الوطن و جنحة عرض لانظار الجمهور. منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية، وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع.

وتأتي هذه المحاكمة بعد ان إستأنفت نعيمة صالحي الأحكام الصادرة ضدها عن محكمة الجنح بشراقة. التي سبق و ان أدانتها بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. إثر شكوى رفعها ضدها سنة بعض المحامين من ولاية تيزي وزو وكذا بعض النشطاء السياسيين يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية والعنصرية ضد منطقة القبائل.

وفي قضية مشابهة أدانت أيضا محكمة الجنح بشراڨة نعيمة صالحي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة مالية نافذة. بعد شكوى رفعها ضدها إطار سابق بوزارة الداخلية و ناشط سياسي المدعو (ع.م). يتهمها بالتحريض على العنصرية و الكراهية. مع نشر عبارات مست بسمعته وشرفه،كما الزمتها المحكمة بأن تدفع تعويض للضحية. يقدر بقيمة 150 الف دج عن الأضرار التي لحقت به.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور