تأجيل قضية والي برج بوعريريج السابق إلى 29 نوفمبر الجاري

أجلت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد إلى تاريخ 29 نوفمبر الجاري ملف قضية فساد. متابع بها والي ولاية ولاية برج بوعريريج السابق مشري عز الدين. رفقة برلماني سابق حماوي عز الدين المدعو قادة. رفقة أفراد من عائلته ( ح.ع). الى جانب مدير وكالة عقارية و إطارات محلية سابقة وموثقين. و يتعلق الامر بكل من :(م.م) ،(ز.إ),(ف.أ) ،(أ.و),(ص.ح)،(ق.ا)،(م.م),(ت.ع),(ت.ا),(ت.م).(ب.ع),(ع.س) . إلى جانب الشركة المسؤولية المحدودة المسماة ( النور.و.أ.ل.م). و جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع .

المتهمون متابعون بقضايا الفساد طالت العقار و ابرام صفقات غير قانونية بولاية برج بوعريريج ، حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه و تتعلق بالتزوير في محررات رسمية و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و جنحة التستر على الإثراء الغير المشروع و جنحة الإمتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة و جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة .