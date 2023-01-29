تأجيل قضية والي برج بوعريريج مع برلماني سابق

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر ملف قضية فساد طالت العقار وإبرام صفقات غير قانونية متابع بها وإلى ولاية برج بوعريريج السابق مشري عز الدين رفقة برلماني سابق إلى تاريخ 5 فيفري القادم.

ويتعلق الأمر بالبرلماني حماوي عز الدين المدعو قادة، رفقة إبنه المدعو “ح.ع” إلى جانب مدير وكالة عقارية ومتهمين آخرين.

والمتهمين الآخرين هم “م.م”، و”ز.إ”، و”ف.أ”، و”أ.و”، و”ص.ح”، و”ق.ا”، و”م.م)”، و”ت.ع”، و”ت.ا”، و”ت.م”. و”ب.ع”، و”ع.س” وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أن إستأنف المتهمون في قضية الحال الاحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد. التي قضت بإدانة مشري عز الدين والي برج بوعريريج السابق بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع مليون دج غرامة مالية نافذة.

مع إدانة حماوي عز الدين نائب سابق بالبرلمان بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج. مع إصدار ايضا حكما يقضي بإدانة رجال الاعمال الاخوة كل من “ت.ع” و(“م.ن”. بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار، مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات.

ووجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وتتعلق بالتزوير في محررات رسمية. وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. وكذا جنحة التستر على الإثراء الغير المشروع وجنحة الإمتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة. وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.