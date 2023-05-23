تأجيل قضية والي تيبازة السابق “مصطفى العياضي” إلى 13 جوان المقبل

أجّلت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر ملف قضية والي تيبازة السابق “مصطفى العياضي” إلى تاريخ 13 جوان المقبل.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض التي تقدمت به نيابة مجلس قضاء الجزائر في قضية والي تيبازة السابق مصطفى العياضي ومن معه. في فضيحة نهب العقار السياحي بولاية تيبازة.

كما سبق وأن وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم تعلقت بمنح عمدا إمتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. تبديد عمدا لممتلكات عمومية واساءة إستغلال الوظيفة.

وكان القطب المالي والإقتصادي المتخصص في قضايا الفساد لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في شهر مارس من سنة 2021. قد أصدر أحكاما في حق المتهمين، وتم الحكم على “مصطفى العياضي” بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. بينما حكم على “.ب.ع” مدير أملاك الدولة سابقا لتيبازة بعقوبة عامين حبسا نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع الأمر بمصادرة حساباته المالية والبنكية.

كما برّأت المحكمة المتهم “ق.إ”، محافظ عقاري سابق بمديرية أملاك الدولة بتيبازة من أثار المتابعة. وتم الحكم على “ع.ب” “ع.ح” و “ع.ل.س” بعقوبة عامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع مصادرة الأملاك والأموال المحجوزة للإخوة عطية إلكترونيك.

مع إلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 100 ألف دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها‎.

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