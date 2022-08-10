تأجيل قضية والي سكيكدة السابق إلى 24 أوت

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية والي ولاية سكيكدة السابق بلحسين فوزي. إلى تاريخ 24 أوت الجاري.

ويتابع المتهم في قضية الفساد جديدة تتعلق بإبرامه صفقات مخالفة للقانون على مستوى مصالح بلدية سكيكدة. من خلال إبرامه عقد اتفاقية مع منحه صفقة اقتناء أعمدة ومختلف مستلزمات الطرق بطريقة غير قانونية. لفائدة احد المستثمرين ( ح.ف).

وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع لتواجد المتهم في المؤسسة الاستشفائية. وكذلك غياب احد المتهمين في هذه القضية بلحسين فوزي رفقة 8 متهمين آخرين غير موقوفين.

ويتعلق الأمر بكل من (ك.ط) ،(ع.ع) (ب.م),(ح.ف)،(ب.م),(ح.ج)،(ا.ر) ,(د،ع). وجهت لهم تهم تتعلق باستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. تبديد أموال عمومية و المشاركة في تبديد أموال عمومية، المشاركة في إبرام صفقة عمومية مخالفة للأحكام التشريعية. الأفعال المنصوص عليها. والمعاقب عليها بالمواد 26.29.32 فقرة 2 المادة 33 المادة 48 المادة 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وجنح إبرام صفقة مع الدولة والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة. من اجل تعديل لصالحهم في نوعية الخدمات، الاستفادة من سلطة وتأثير موظفي الدولة. في إبرام صفقة من اجل التعديل لصالحهم في الخدمات. المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير موظفي الدولة في إبرام صفقة من اجل التعديل لصالحهم في الخدمات .