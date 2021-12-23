تأجيل قضية وزير السكن السابق طمار وحيد إلى 6 جانفي

أجل اليوم القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. ملف قضية الفساد المتابع بها وزير السكن السابق طمار وحيد، إلى تاريخ 6 جانفي المقبل. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

ملف قضية الحال حسب مصادر “النهار”، توبع فيها وزير السكن عبد الوحيد طمار بصفته والي ولاية مستغانم سابقا. كما تتعلق بمنحه 7 قرارات منح الامتياز في اطار الاستثمار السياحي بمنطقة التوسع السياحي cap.ivi ببن عبد المالك رمضان بولاية مستغانم.

والتي قام بالامضاء والختم عليها الوالي السابق لولاية مستغانم طمار عبد الوحيد. كما منحها لعدة مستثمرين وعددهم 26 من أصحاب المال وأبناء سياسيين. الذين استفادو منها بطرق غير قانونية بناءً على توصيات.

كما أنه ومن بين المستثمرين فارس سلال نجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. و الذي إستفاد من قطعة أرض بموجب محضر محرر بتاريخ 15 ديسمبر 2016 لإنجاز مشروع وحدة لصناعة البسكويت والشكولاطة بالمنطقة الصناعية البرجية.

كما وجهت للمتهمين، حسب ذات المصادر، تهم تتعلق بالفساد، وهي منح إمتيازات غير مستحقة وإساءة إستغلال الوظيفة وتبديد اموال عمومية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور“