تأجيل قضية وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر

أجل قاضي محكمة سيدي امحمد الى تاريخ 25 ماي الجاري قضية الفساد المتابع بها وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر . بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا المتابع في هذه القضية 7 متهمين آخرين. في حين، جاء سبب التأجيل بطلب هيئة الدفاع.

كما تغيب اليوم بن مسعود عبد القادر عن جلسة المحاكمة التي تاجلت الى التاريخ السالف ذكره . فيحين، وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي منح إمتيازات غير مستحقة و تبديد اموال عمومية. و إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات.

للإشارة، بن مسعود عبد القادر سبق له وان تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 6 جوان من السنة الماضية. بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد. كما تم الافراج عنه بقرار من غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر. ووضعه تحت إجراء الرقابة القضائية الى غاية محاكمته .