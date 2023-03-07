تأجيل قضية وزير الصحة السابق بوضياف عبد المالك إلى تاريخ 14 مارس

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 14 مارس الجاري. ملف قضية فساد جديدة توبع بها وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف و (ع.م). مدير عام سابق بوزارة الصحة رفقة متهمين آخرين من بينهم نجل وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف.

وجاء سبب التأجيل بطلب من القاضي لغياب هيئة دفاع احد المتهمين عن جلسة المحاكمة.

هذا و قد تم مثل اليوم امام هيئة المحكمة عبد المالك بوضياف الذي تم إحضاره من المؤسسة العقابية القليعة ،فيما تم احضار ايضا المتهم (ع.م) مدير عام سابق بوزارة الصحة من المؤسسة العقابية الحراش.

ويتابع الوزير السابق للصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بصفته وزير الصحة ووالي وهران سابقا .

كما وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 .