تأجيل قضية وزير الصناعة السابق مع يوسف نباش إلى تاريخ 18 مارس المقبل

أجلت محكمة بئر مراد رايس اليوم الخميس، قضية وزير الصناعة السابق فرحات أيت علي ضد رئيس وكلاء السيارات السابق يوسف نباش.

وتتعلق القضية بالشكوى التي رفعها الوزير السابق ضد يوسف نباش، الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات.

ووجهت ليوسف نباش، تهمة القذف والنشر وترويج أخبار وانباء تمس النظام والأمن العموميين.

وزارة الصناعة قدمت شكوى على أساس أن نباش يقود حملة مغرضة إعلاميا ضد شخص الوزير عبر الصحافة السمعية والمكتوبة ومختلف التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار التأجيل بطلب من أطراف القضية .