تأجيل قضية وزير الموارد المائية براقي ارزقي الى تاريخ 28 نوفمبر

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد برئاسة رئيس القطب إلى تاريخ 28 نوفمبر الجاري. ملف قضية وزير الموارد المائية السابق براقي ارزقي المتابع في قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية و السدود رفقة متهمين آخرين. بطلب من هيئة الدفاع المتهمين. وسيمثل وزير الأول الأسبق عبد المالك سلال رفقة الوالية السابقة زرهوني يمينة كشاهدين في قضية الحال.

ووجهت لبراقي ارزقي تهم تتعلق بالفساد وهي تبديد اموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة.

و للتذكير سبق و أن تم إيداع وزير الموارد المائية براقي ارزقي رهن الحبس المؤقت بتاريخ 17 جوان من السنة الجارية.