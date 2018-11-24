تأجيل قضية 142 ألف قرص إكستازي مهربة من إسبانيا عبر ميناء وهران

أجلت محكمة الابتدائية بمجلس قضاء وهران الفصل في قضية تهريب المؤثرات العقلية متهم فيها 18 متهم من بينهم 4 جمركيين.

عن تهم الحيازة، النقل والوضع للبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة.

التهريب الدولي المهدد لأمن الوطن والصحة العمومية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

ويأتي سبب التأجيل لرفع أحد المتهمين إلى المحكمة العليا طعنا بالنقض في قرار غرفة الاتهام.

القضية فتعود إلى تاريخ الـ 23 مارس 2017 واستغلالا لمعلومات عن شبكة تقوم بتمرير شحنات من المؤثرات العقلية من إسبانيا نحو الجزائر.

تم تحديد هوية المشتبه فيهم وهما المدعو سعيدو وجمركي “م.ع” مستعملين ثلاث سيارات منها بيجو 208.

وفي اليوم الموالي وردت معلومات أخرى تفيد بقيام عناصر الشبكة بإدخال كمية من المهلوسات من إسبانيا عبر ميناء وهران.

وأن المدعو سعيدو هو المكلف بالعملية بمساعدة الجمركي “م.ع” الذي يضمن مرور السيارة المشحونة دون مراقبة.

وحوالي الساعة الـ 11 شوهدت السيارة المشبوهة تغادر الميناء بقيادة المدعو سعيدو.

الذي بمجرده لمحه نقطة مراقبة غيّر مساره نحو الاتجاه الممنوع المؤدي إلى وسط مدينة وهران.

فيما كانت سيارة من نوع “بيجو بيبار” تتبعه والتي تعمد سائقها الاصطدام بسيارة رجال الضبطية القضائية.

التي كانت بصدد مطاردة السيارة المشبوهة بيجو 208 التي تمكن سائقها من الفرار.

وبعد عملية بحث مكثفة حدد موقع السيارة المشبوهة بِحَي 140 مسكنا بِمسرغين وعلى متنها “ف.ع”.

الذي صرح أنه استلمها من المدعو سعيدو حيث أسفر تفتيشها عن العثور بداخلها على 142.000 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

موزعة على 73 حزمة مخبأة داخل بابي السيارة الخلفيين وكذا في بابين مستعملين كانا في الصندوق الخلفي للسيارة.

وفي حدود الساعة السادسة مساء رصد المدعو سعيدو في مسرغين لاسترجاع السيارة.

والذي عند توقيفه أبدى مقاومة شديدة محاولا الفرار ما أدى إلى إصابته على مستوى الأنف.

كما تم توقيف مرافقيه وهما أخويه “خ.م” و”ع.د.ن”.