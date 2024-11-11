تأجيل قضية 4 نسوة شكلن شبكة لممارسة الدعارة تحت غطاء “المساج”

أجلت اليوم محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة إلى تاريخ 25 نوفمبر ملف قضية 4 نسوة موقوفات رهن الحبس المؤقت شكلن شبكة لممارسة الدعارة تحت غطاء ما يعرف بـ”المساج”.

ويتعلق الأمر بكل من “ك.ر”، و”د.ح”، و”د.أ”، و”ر.ص”، و”ق.أ”، إلى جانب متهمين آخرين غير موقوفين استفادو من إجراء الرقابة القضائية. وكذا كل من “م.س”,”س.إ”,”د.أ.ل”,”م.ف”,”أ.ر”,”خ.ص”,”م.ح”، وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاعهم.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر “النهار”، والتي تعود إلى تاريخ 18 أوت 2024، بعدما تمكنت من مصالح الأمن من توقيف 12 شخصاً عن قضية ممارسة الفسق والدعارة تحت غطاء ممارسة نشاط تجاري بالعاصمة.

وبعد مداهمة المكان من طرف مصالح الأمن، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية معتبرة، وأقراص منع الحمل، ومانع للحمل، إلى جانب أغراض أخرى.

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة انشاء محل للممارسة الدعارة وجنحة اغراء الغير على ممارسة الدعارة.