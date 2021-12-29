تأجيل كأس إفريقيا لكرة اليد بالمغرب بسبب الجزائر !

تلقى المغرب اليوم الأربعاء صفعة جديدة من الاتحاد الافريقي لكرة اليد بتأجيل منافسة كأس إفريقيا لكرة اليد.

الإتحاد الإفريقي لكرة اليد قبل الطعن المُقدم من الجزائر الرافض لبرمجة البطولة القارية على الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.

وقرر الإتحاد الإفريقي لكرة اليد تأجيل كأس إفريقيا للأمم إلى الفترة الممتدة مابين 22 جوان إلى 2 جويلية 2022 دون تحديد مكان إجراء المنافسة.

وكانت النسخة ال25 من كأس إفريقيا لكرة اليد مُقررة من ال13 إلى ال23 جانفي 2022.