تأجيل “كأس إفريقيا 2022” للمحليين !

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن تقام كأس إفريقيا للمحلين في الجزائر عام 2022 في الصيف بدل الشتاء حتى لا تتزامن مع كأس إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون.

فبعد تأجيل فعاليات “كان 2021” إلى 2022 بسبب جائحة “كورونا”، تقرر تأجيل الشان المقرر إقامتها في الجزائر إلى الصيف.

وكشف محمد ساعد، الأمين العام للفاف، أن الكاف أبلغهم بتأخير موعد البطولة من جانفي 2022 إلى صيف 2022.

وأوضح ساعد، في تصريح للإذاعة الجزائرية ، أن الاتحاد الإفريقي اقترح تنظيم البطولة بين شهري جوان وجويلية 2022، مؤكدا أن مدة البطولة هي 22 يوما.

وأبرز ساعد، أن الفاف سيحدد موعد البطولة بشكل نهائي، بعد استشارة وزارة الشباب والرياضة.