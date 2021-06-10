تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية في كل بلديات الوطن إلى غاية هذه الفترة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية في كل بلديات الوطن إلى غاية هذه الفترة
بقلم خالد زوبيري

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الخميس، عن تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية في كل بلديات الوطن تحسبا لتشريعيات 12 جوان.

وحسب ما أفاد به بيان وزارة الداخلية، فقد تقرر تاجيل كل التظاهرات الرياضية او الثقافية المقرر اجراؤها يوم 11 جوان على الساعة منتصف الليل 00 الى غاية 13 جوان 2021 على الساعة 5 صباحا وذلك عبر كامل بلديات الوطن.

هذا ويمنع خلال نفس الفترة سير كل مركبة لنقل البضائع وصهاريج الوقود، إضافة إلى منع نقل البضائع عبر السكك الحديدية، فيما تستثنى مركبات التموين بالمواد الغذائية الضرورية، يضيف البيان.

كما تقرر غلق الاسواق الاسبوعية بكل انواعها ماعدا الاسواق اليومية للجملة ونصف الجملة و التجزئة للخضر و الفواكه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1007526

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com