تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية في كل بلديات الوطن إلى غاية هذه الفترة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الخميس، عن تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية في كل بلديات الوطن تحسبا لتشريعيات 12 جوان.

وحسب ما أفاد به بيان وزارة الداخلية، فقد تقرر تاجيل كل التظاهرات الرياضية او الثقافية المقرر اجراؤها يوم 11 جوان على الساعة منتصف الليل 00 الى غاية 13 جوان 2021 على الساعة 5 صباحا وذلك عبر كامل بلديات الوطن.

هذا ويمنع خلال نفس الفترة سير كل مركبة لنقل البضائع وصهاريج الوقود، إضافة إلى منع نقل البضائع عبر السكك الحديدية، فيما تستثنى مركبات التموين بالمواد الغذائية الضرورية، يضيف البيان.

كما تقرر غلق الاسواق الاسبوعية بكل انواعها ماعدا الاسواق اليومية للجملة ونصف الجملة و التجزئة للخضر و الفواكه.