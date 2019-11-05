تأجيل كل الملفات القضائية المحالة أمام هيئة قضاء العاصمة

أجل صبيحة اليوم الثلاثاء، رئيس الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء العاصمة كل الملفات القضائية المحالة أمام هيئته إلى تواريخ لاحقة.

وأعلم القاضي المحامين بقاعة المحاكمة أن قضايا الموقوفين والتي كانت في المداولة منذ اسابيع سوف يعاد جدولتها من جديد الأسبوع المقبل و19نوفمبر المقبل.

وهذا حتى يتسنى النطق بالحكم من طرفه في محاكمة عادلة.

وقرر القاضي تأجيل قضايا الموقوفين وغير الموقوفين الجديدة إلى تاريخين منفصلين 3 والعاشر ديسمبر في حين تم تأجيل القضايا القديمة إلى الأسبوع المقبل.

وبباقي الغرف تقرر بجلسة شؤون الأسرة تأجيل جل الملفات القضائية بسبب تجديد التشكيلة القضائية.

ويشهد مجلس قضاء العاصمة أجواء عادية بحيث يتوافد المحامون والمتقاضون بكثرة للاستعلام عن أمورهم التي كانت عالقة بسبب اضراب القضاة في الأسبوع المنصرم في حين تعرف مصلحة تحصيل الوثائق القضائية حركة كثيفة بحيث تسنى لعديد المواطنين الحصول إلى وثائقهم فيما يخص شهادات الجنسية ورخص الاتصال وغيرها من الطلبات المودعة.

والجدير بالذكر، أن العمل القضائي بالمجلس كان قبل أسبوع مشلولا على مستوى أقسام الجنح وباقي الغرف المتخصصة في شؤون الأسرة والعقاري والتجاري، الأمر الذي تضرر منه المتقاضين وأهاليهم وبعث القلق في نفوسهم على مصيرهم المجهول خاصة في ظل سلسلة التأجيلات التي كانت تتم إلى تواريخ لاحقة بسبب مقاطعة القضاة للجلسات اثر التحويلات التي مستهم في اطار الحركة السنوية المفرج عنها يوم 24 اكتوبر المنصرم .