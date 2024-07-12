أعلنت وزارة الثقافة والفنون تأجيل كل المهرجانات الفنية الكبرى المبرمجة هذه الصائفة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قرار تأجيل كل المهرجانات الفنية الكبرى المبرمجة هذه الصائفة جاء إنطلاقا من موقف الجزائر الريادي والثابث المناصر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مقاومته الشرعية الباسلة والصامد في وجه الوحشية الصهيونية.

كما جاءأيضا انسجاما مع جهود الدولة الجزائرية لنصرة الشعب الفلسطيني

وأضاف البيان أن التأجيل جاء موازاة وتصاعد فظاعة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

وسيتم تكييف النشاطات الثقافية والفكرية مع الموقف التضامني المناصر للقضية الفلسطينية.

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