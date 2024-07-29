تأجيل كل رحلات سفينة موبي دادا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، عن الرحلات المبرمجة على متن السفينة المستأجرة ” موبي دادا ” ستعرف تأجيلات إلى غاية إشعار آخر.

وجاء في بيان للمؤسسة، أنه ونظرا لظروف قاهرة خارجة عن إرادتها، تعرب المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن أسفها الشديد وتعلم زبائنها الكرام بأن الرحلات المبرمجة على متن السفينة المستأجرة ” موبي دادا ” ستعرف تأجيلات إلى غاية إشعار آخر.

وأوضحت المؤسسة، أن هذا التأجيل جاء بسبب التأخر في إصلاح الأعطاب المتكررة في منظومة التكييف من طرف مالك السفينة. وهو ما قد يؤثر على صحة وراحة الزبائن خاصة في هذه المرحلة المتسمة بالحر الشديد.

وطلبت المؤسسة، من الحائزين على تذاكر سفر على متن السفينة المذكورة أعلاه، أخذ احتياطاتهم. وعدم تكليف أنفسهم عناء التنقل إلى ميناء الركوب إلى غاية إعلامهم من طرف مصالحنا بكل جديد في حينه، نزولا عند حقكم المشروع في المعلومة.

وقصد التكفل بالمسافرين على رحلتي ألكانتي_ الجزائر ليوم 27 جويلية و ألكانتي_وهران ليوم 29 جويلية. فقد تم تخصيص رحلة خاصة يوم 30 جويلية على الساعة التاسعة ليلاً (21:00) على متن سفينة باجي مختار 3.

وتعتذر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من زبائنها الكرام. وتذكر مرة أخرى مسافري الرحلات القادمة على متن السفينة “موبي دادا” بعدم تكليف أنفسهم عناء التنقل إلى ميناء الركوب إلى غاية إعلامهم من طرف مصالح المؤسسة.