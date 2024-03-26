تأجيل لقاءات الجولة الـ 22 للقسم الثاني هواة

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم “هواة” أمس الاثنين، عن تأجيل الجولة الـ 22 من بطولة القسم الثاني هواة.

وكان مقررا أن تلعب لقاءات الجولة الـ 22. يوم 7 أفريل الداخل ليتقرر تأجيلها إلى يوم 14 من الشهر ذاته.

وأبرزت رابطة الهواة، عبر موقعها الالكتروني. في المقابل بأن الجولة 21. من البطولة ستقام وفق البرنامج المحدد لها (السبت 30 مارس والأربعاء 3 افريل والأحد 14 أفريل 2024).

وستقام المقابلة المتأخرة لحساب تسوية رزنامة الجولة 20 بين اتحاد عنابة واولمبي مقرن. يوم الثلاثاء 2 أفريل بداية من الساعة الـ 15:00.

ومن جهة أخرى. تم تأجيل 3 لقاءات عن الجولة 21 الى تاريخ 3 و14 أفريل المقبل. وستلعب مقابلة مولودية قسنطينة مع اولمبيك اقبو يوم 3 افريل بداية من الساعة الـ 15:00. مثلها مثل مقابلة نصر حسبن داي مع ترجي مستغانم، التي تدخل لحساب الجولة الـ 21 من مجموعة وسط غرب.

وفي الأخير، ستقام لقاءات شباب برج منايل مع اتحاد عنابة يوم الأحد 14 أفريل بداية من الساعة 15:00.

للإشارة فإن أولمبي أقبو. يتصدر المجموعة الشرقية بـ 51 نقطة على بعد 10 نقاط عن الملاحق المباشر مولودية وباتنة. فيما تعود صدارة المجموعة الغربية لترجي مستغانم صاحب الـ 47 نقطة. وفارق 5 خطوات عن الوصيف رائد القبة.