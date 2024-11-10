تأجيل لقاءين عن الجولة الـ 9 إلى تاريخ لاحق

ستكون الجولة الـ 9 من البطولة المحترفة لكرة القدم، المقرر إجراءها يومي الجمعة والسبت القادمين، 15 و16 نوفمبر الجاري، مبتورة من مواجهتين.

ويتعلق الأمر، بقمة الجولة بين شباب بلوزداد، والضيف شبيبة القبائل، إلى جانب مواجهة أتليتيك بارادو، ومضيفه وفاق سطيف.

وجاء قرار تأجيل المواجهتين، حسبما أعلنته إذاعة سطيف، اليوم الأحد، بسبب تواجد لاعبين من الفرق الأربعة، ضمن قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة. الذي يستعد للمشاركة في دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2025.

إلى جانب لاعبين آخرين في المنتخب الوطني العسكري. الذي سيشارك في الطبعة الثانية للألعاب الإفريقية المقررة في الفترة ما بين 18 إلى 30 نوفمبر الجاري بنيجيريا.