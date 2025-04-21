تأجيل لقاء شبيبة الساورة واتحاد العاصمة بـ 48 ساعة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تأجيل لقاء شبيبة الساورة أمام ضيفه اتحاد العاصمة، برسم الجولة الـ 24 من البطولة.

وكان مقررا أن تلعب المباراة يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب 20 أوت ببشار. بداية من الساعة 18:00، ليتم تأجيلها إلى السبت المقبل، في التوقيت والملعب نفسيهما.

وأفادت الهيئة الكروية في بيان عبر موقعها الإلتكروني، أن قرار تأجيل اللقاء من الخميس إلى السبت. جاء لأسباب تنظيمية، وكذلك نزولاً عند الطلب الذي تقدمت به إدارة اتحاد العاصمة.

وبعد مرور 23 جولة، يحتل فريق شبيبة الساورة المركز الثامن بـ 28 نقطة مناصفة مع أولمبي الشلف. بينما يملك اتحاد العاصمة 33 نقطة في المركز الخامس، مع لقاءين مؤجلين.