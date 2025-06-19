تأجيل مباراة اتحاد خنشلة ومولودية البيض بسبب اضطرابات في الرحلات الجوية

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة، اليوم الخميس، في بيان رسمي، عن تأجيل مباراة اتحاد خنشلة ومولودية البيض.

وهي مباراة لحساب الجولة الثلاثين من بطولة الرابطة المحترفة، كانت مبرمجة يوم الجمعة 20 جوان، قبل أن تؤجل إلى السبت 21 جوان، مع الحفاظ على التوقيت نفسه (الساعة 17:00) والملعب نفسه.

ويعود سبب التأجيل إلى اضطراب في رحلة الطيران بين مدينة البيض والعاصمة الجزائر. ما أدى إلى تأخر سفر بعثة مولودية البيض التي اضطرت للمبيت في العاصمة ليلة الخميس، قبل استكمال رحلتها نحو مدينة خنشلة براً يوم غد الجمعة.