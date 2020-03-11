تأجيل مباراة “السيتي” يُخلط حسابات “غوارديولا” !

أخلط قرار تأجيل مباراة “السيتي” أمام “أرسنال” حسابات “بيب غوارديولا” الذي وضع برنامجا خاصا قبل لقاء العودة أمام “ريال مدريد”.

فحسب ما كشفت عنه الصحف الإنجليزية، فإن فلسفة “بيب” في تدوير اللاعبين من شأنها أن تتأثر، خاصة أنه كان يريد مواجهة أرسنال من أجل المواصلة بريتم كبير.

فرفقاء “محرز” سيواجهون “بيرنلي” في الدوري الإنجليزي هذا السبت قبل أن يواجهوا “ريال مدريد” في دوري الأبطال الأربعاء المقبل.

وكان “غوارديولا” يريد إشراك بعض اللاعبين الأساسيين في المباراة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء من أجل إراحتهم يوم السبت تحسبا لمواجهة الملكي.