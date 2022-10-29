تأجيل مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام الكونغو الديمقراطية

تخلف منتخب الكونغو الديمقراطية لأقل من 23 عاما، عن موعد مباراته أمام منتخبنا الوطني، والتي كانت مقررة أمسية اليوم السبت.

ويأتي هذا بسبب حادث طائرة تعرض له منتخب الكونغو الديمقراطية، خلال تنقله أمس الجمعة نحو الجزائر.

كما تقرر عل اثر ذلك، تأجيل المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023، بـ24 ساعة، لتجرى يوم غد الأحد.

يذكر أن المنتخب الوطني الاولمبي، يسعى لتحقيق التأهل بالجزائر، بعد هزيمته في مباراة الذهاب بالكونغو الديمقراطية بنتيجة 4-1.