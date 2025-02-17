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الرياضة

تأجيل مباراة بارادو ومولودية الجزائر إلى هذا الموعد

بقلم عزيز طالبي
تأجيل مباراة بارادو ومولودية الجزائر إلى هذا الموعد
الجزائر
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أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن تأجيل مباراة نادي بارادو ومولودية الجزائر إلى يوم الأحد 23 فيفري بداية من الـ 20:00 مساء.

وستجرى المباراة بملعب 5 جويلية الأولمبي، التي كانت مقررة يوم الخميس 20 فيفري.

وقالت الرابطة المحترفة أن القرار جاء وفقا لإعتبارات تنظيمية، ما سيؤدي هذا التغيير إلى إعادة برمجة مباريات الجولة الـ 18، كما أضافت الرابطة انه سيتم الإعلان عن التعديلات في وقت لاحق.

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