تأجيل مباراة شبيبة القبائل وسوسطارة إلى موعد لاحق

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل في بيان لها عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” عن تأجيل المباراة المقبلة أمام اتحاد العاصمة لموعد لاحق.

كما أكّدت إدارة “سوسطارة” نفس الخبر عبر صفحتها الرسمية.

إلى جانب ذلك، كشفت الرابطة عبر موقعها الرسمي، ان القرار جاء بعد طلب والي ولاية تيزي وزو.

يذكر، أن الفريق العاصمي تنتظره مباراة في كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم أمام الجيش الملكي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي.

ومن جانب الكناري، يتواجد القائد سوياد ورفقائه في مرتبة قد تهدّد تواجدهم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

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