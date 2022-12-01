تأجيل مباراة وفاق سطيف و شلغوم العيد في كأس الجمهورية

كشفت إدارة وفاق سطيف أنه تم تأجيل مباراة الدور 32 لكأس الجمهورية أمام هلال شلغوم العيد المبرمجة يوم 9 ديسمبر إلى موعد لاحق.

وأكّدت إدارة “النسر الأسود” قرار المسؤولين عن الرابطة المحترفة، في صفحتها الرسمية اليوم الخميس.

كما تطرّقت إدارة النادي إلى المواعيد المقبلة للفريق السطايفي. التي قالت ان الفريق سيواجه اتحاد الجزائر بملعب الدار البيضاء في العاصمة. في حين سيواجه مولودية البيض بملعب زكرياء مجذوب.

و في اخر لقاء من مرحلة الذهاب سيواجه الوفاق شبيبة الساورة بملعب 8 ماي 1945.

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