تأجيل محاكمة آخر المتهمين بطعن شاب بـ”كلونداري” في باب الزوار

أجلت محكمة الدار البيضاء ملف بوقائع خطيرة تورط فيها شاب في العقد الثالث من العمر. الذي عارض الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الحال. بعدما تورط رفقة آخران احدهم في حق يدعى”ب.محمد”عون معاينة بولاية الجزائر. وآخر كلونديستان تمت إدانتهم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية. لاعتدائهم على شاب ينحدر من ولاية تيزي وزو. بعدما عرضوا عليه المساعدة لنقله معهم وتقريبه من وجهته. ومن ثم الاعتداء عليه بالطريق بواسطة سلاح أبيض وسرقة جميع أغراضه، ثم الفرار بعيدا.

ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2021 حين تقدم الضحية بشكوى امام مصالح الشرطة بباب الزوار شكوى بخصوص تعرضه لاعتداء خطير. من قبل ثلاث أشخاص كانوا على متن مركبة من نوع “إيديس”.

هذا الأخير الذي تقدم من جلسة محكمة الدار البيضاء وسرد بتأثر ما وقع له. حيث أكد أنه كان واقفا أمام محطة خروبة ينتظر أصدقاءه ليقلونه معهم الو تيتزي وزو.

وفي تلك اللحظة وحين كان يتصفح هاتفه النقال، توقفت أمامه سيارة كان على متنها ثلاث أشخاص. سأله سائقها وهو المتهم الموقوف عن حاجته فأخبرهم أنه ينتظر أصدقاءه. وأن متجه نحو ولاية تيزي وزو، وأن السائق عرض عليه المساعدة لنقله معهم كونهم متجهين نحو ولاية بومرداس. على أن يتم توصيله بالحاجز الأمني بمنطقة السي مصطفى، فوافق.

لحظات مرعبة..

ومباشرة بعد الانطلاق والاقتراب من المسجد الأعظم، قال الضحية إن السائق غير اتجاهه وانعطف يمينا. كما قام بإغلاق جميع أبواب السيارة. ولما نبه السائق بأن الطريق غير صحيح، طمأنه بالتوجه لقضاء حاجة ومواصلة الطريق. ليتفاجأ بالشخص الذي كان يجلس بالمقعد المجاور للسائق ليتوجه نحوه بالخلف. ويشهر سكينا بوجهه وذلك بمساعدة الشخص الذي كان يجاوره. وأجبروه على تسليمهم كل ما يحوزه. حيث تم الاستيلاء على سلسلة من المعدن الاصفر كان يتديها. إضافة إلى هاتفه النقال ومبلغ مالي، وملابسه، وان الأمر لم يتوقف عنه ذلك الحد، حيث هدده هذا الأخير بتشويه وجهه.

ولدى محاولة التصدي لذلك أصابه المتهم بجروح على مستوى يده ألزمه لاحقا إجراء عملية جراحية عليها. ولدى محاولته الفرار بفتح باب السيارة قام أحدهم بضربه أسفل الظهر. ليتجه مباشرة في الشارع لطلب المساعدة وهو ينزف، وعلى حين غرة تصادف بدورية للشرطة. الذين قاموا بمساعدته وتدخلوا من أجل توقيف المتهمين، أين ضبطت السيارة بالقرب من الأماكن ولدى التقرب منها. تم سحب وثائق سيارة المتهم السائق التي تبين أن لوحة ترقيمها غير مطابقة. وأن المتهم تعمد تغطيتها حتى يسهل عليه الفرار ويصعب التوصل إليه فيما لاذ شريكاه بالفرار.

وسيواجه المتهم تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة وجنحة السرقة بالتعدد ووضع مركبة غير مطابقة للسير. حيث تم تأجيل الملف لاستدعاء الضحية المنحدر من ولاية تيزي وزو.