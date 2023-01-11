تأجيل محاكمة أرزقي براقي و إطارات بالوكالة الوطنية للسدود

أجلت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الاربعاء محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي. الموقوف برفقة الأمين العام السابق لوزارة المائية “مصطفى رحيال “. ويتابع المتهم برفقة عدد من إطارات الوكالة الوطنية للسدود التحويلات.

وجاء تأجيل القضية إلى تاريخ 18 جانفي الجاري بطلب من هيئة الدفاع.

وبرمجت قضية الحال بعد استئناف المتهمين ونيابة محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد في الأحكام القضائية. التي تراوحت بين الـ10 و3 سنوات حبسا نافذا لمتابعتهم بتهم تتعلق بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة. عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات. تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم من دون ترخيص من القانون. إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال الموجهة فقط لوزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي.

وقد تم إحالة ملف الحال من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد،

وتتعلق وقائع القضية في المشاريع التي أنجزتها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والتي سجلت فيها جملة من المخالفات والخروقات القانونية المجرمة، مما أدى إلى تبديد المال العام وتكبيد خزينة الدولة الملايير من الدينارات.