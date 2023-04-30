تأجيل محاكمة أفراد عائلة “طحكوت” وموظفين ببلدية الرغاية إلى 4 جوان المقبل

أجّلت الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، البت في القضية المتابع فيها عدد من أفراد عائلة رجل الأعمال الموقوف “محيي الدين طحكوت” منهم أشقائه وأبنائه ومتهمين آخرين إلى جلسة 4 جوان المقبل. كما جاء تأجيل المحاكمة بطلب تقدمت به هيئة الدفاع.

و من بين المتهمين محل المتابعة “طحكوت بلال” ،”سيد علي طحكوت” ، ” يوسف طحكوت” و” ناصر طحكوت ” .

الى جانب متهمين آخرين طالتهم المتابعة ويتعلق الأمر بموظفين ببلدية رغاية.

وتأتي المحاكمة في أعقاب ما توصل اليه التحقيق لتصرف المتهمين في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف الأصناف، الى جانب التصرف في عقارات، كانت محجوزة بموجب امر قضائي و تم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية.

بحيث نسب للمتهمين تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية وهي إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي و التزوير و استعمال مزور في محررات ادارية بغرض اثبات حق او شخصية او صفة او منح اذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في اطار جماعة اجرامية منظمة .

و للاشارة المتهمين برمجت المحاكمة أمام هيئة المجلس، بعد استئناف الحكم الصادر ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد التي اصدرت احكاما متفاوتة ضدهم تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد امر بالقبض عليهم، و حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات و العقارات و الحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.