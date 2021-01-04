تأجيل محاكمة أنيس رحماني في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل إلى تاريخ 18 جانفي الجاري

أجل اليوم الأحد، مجلس قضاء العاصمة، جلسة محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني، في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل إلى يوم 18 جانفي المقبل. ويواجه أنيس رحماني تهما تتعلق بجنحة إهانة قائد اثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي واهانة هيئة نظامية. بالإضافة إلى جنحة القذف، المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها. وكانت محكمة بئر مراد رايس قد قضت بإدانة الزميل أنيس رحماني بـ5 سنوات حبسا نافذا في هذه القضية القاضي ينادي على مقدم محمد والضحية عتو ناصر المدعو اسماعيل أنيس رحماني يتقدم ويمثل أمام القاضي موقوفا بهيئة الدفاع.

المحامية مسلم: من خلال تفقدنا وثيقة جرد والحكم محل استذناف تبين أن هناك أدلة إقناع لم يطلع عليها موكلي.

المحامية مسلم: قدمنا طلب امام النائب العام منذ 31ديسمبر لكن للأسف لم نتمكن الحصول على الفيديو.

المحامية مسلم : المنشورات الصادرة في الحكم محل الاستئناف التمس تأجيل القضية ونلتمس طلب آخر مستقل هو تكريس مبادي الدستور واستجابة لحقوق الإنسان.

المحامية مسلم: من حق المتهم أن يطلع على أدلة الإثبات ومناقشتها لكم واسع النظر وشكرا ونطلب تأشير الطلب.