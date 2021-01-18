تأجيل محاكمة أنيس رحماني في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل إلى الفاتح فيفري المقبل

أجل مجلس قضاء العاصمة، محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” أنيس رحماني في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل إلى تاريخ الفاتح من شهر فيفري المقبل.

وجاء تأجيل البت في القضية بطلب من هيئة الدفاع، بسبب تاسس محامين جدد حتى يتسنى لها الاطلاع على حيثيات القضية.

ويواجه الزميل أنيس رحماني، تهما تتعلق بجنحة إهانة قائد اثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي واهانة هيئة نظامية.

كما يواجه الزميل أنيس رحماني تهما بجنحة القذف، المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها.

وكانت محكمة بئر مراد رايس قد قضت بإدانة الزميل أنيس رحماني بـ5 سنوات حبسا نافذا في هذه القضية.

وسبق لهيئة الدفاع أن التمست من محكمة تأجيلها لتمكين موكلها من الاطلاع على وثيقة جرد بني وأسس على الحكم لم يطلع عليها خلال مجريات التحقيق، وهو ماوافقت عليه النيابة العامة، خلال الجلسة السابقة.