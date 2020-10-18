تأجيل محاكمة أنيس رحماني في قضية العقيد اسماعيل إلى 8 نوفمبر

قررت قاضية محكمة بئر مراد رايس، تأجيل جلسة محاكمة الزميل الرئيس المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني في قضية العقيد اسماعيل إلى تاريخ يوم 8 نوفمبر القادم.

وجاء قرار التأجيل جاء تلبية لطلب قدمه محامو العقيد اسماعيل، في جلسة عرفت غياب الأخير.

ومن جهته، طلب أنيس رحماني من القاضية استخراجه من السجن وإجراء المحاكمة بحضوره والقاضية ترفض وتقول أن دفاعه يمكن أن يمثله، كما طالب أيضا بحضور الضحية أيضا لجلسة المحاكمة.

وأدلى الرئيس المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني بعدة تصريحات والتي جاءت كالأتي:

أنيس رحماني: الضحية اسماعيل عتو نسب إليّ تصريحات خاطئة.

أنيس رحماني: أطلب حضور الضحية إلى جلسة المحاكمة من أجل مواجهته.

هذا ورفضت القاضية طلب أنيس رحماني، وتقول أن المحاكمة عن بعد مرتبطة بالظروف الصحية التي تمر بها الجزائر.

وواصل أنيس رحماني قائلا: جلسة المحاكمة تكون أفضل لو تجري بحضورنا مباشرة ويكون فيها كل شيء واضح.

وأضاف أنيس رحماني: الضحية اسماعيل نسب لي 5 تهم رغم فراغ الملف وتقادمه.

لترد القاضية: يوم محاكمتك وضح هذه الأمور جيدا بسبب ما نسب إليك من تهم، والمشكل في الوضعية الصحية التي نمر بها ولابد من إجراء المحاكمة عن بعد.