تأجيل محاكمة أويحيى وسلال في قضية طحكوت إلى 28 نوفمبر الجاري

أجل مجلس قضاء العاصمة محاكمة الوزيرين الأولين الاسبقين سلال واويحي في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى جلسة 28 نوفمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية طحكوت متابع فيها متهمين اخرين من بينهم الوزراء السابقين من بينهم الوزيرين الاولين الاسبقين احمد اويحي و عبد المالك سلال.

وسبق أن وجهت للمعنيين تهم فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مستحقة و اساءة استغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية و منح امتيازات غير مستحقة.

وكان من المقرر أن يتم الشروع في المحاكمة اليوم غير أن هيئة الدفاع قد طلبت التأجيل من رئيس الجلسة.

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