تأجيل محاكمة إحسان القاضي الى تاريخ 9 ماي

أطاحت فصيلة مكافحة تهريب السيارات للمقاطعة الشرقية بعصابة مختصة في سرقة الشاحنات من نوع ” jmc”. تضم 9 أشخاص بينهم 6 متهمين موقوفين، ومتهم واحد لايزال في حالة فرار.

حيث كان المتهمون ينفذون عمليات سطو في جنح الظلام للشاحنات المركونة. بعد فتح أبوابها ثم يتم نقلها إلى مجمعات سكنية ببودواو، الرغاية، باب الزوار، الاربعطاش. لأجل نقلها إلى ولاية بجاية بغرض اعاة بيعها.

ومكنت التحريات من توفيف أفراد العصابة تباعا، أبرزهم المتهمين الرئيسيين ” موح14″ والمكنى “حسين الروجي”. بعد توقيف المشتبه فيه الاول “م.هشام”. الذي كان دوره نقل المركبات محل السرقة إلى المكان المتفق عليه مقابل مبالغ مالية تصل إلى 30 الف دج. كما راح ضحية السرقات عشرات الضحايا من بينهم تجار ومقاولين.

وفي تفاصيل القضية فإنه بتاريخ 18 أكتوبر 2019، تمت سرقة شاحنة في حالة توقف من نوع ” jmc” بيضاء اللون. على مستوى حي 237 مسكن بالدار البيضاء ملك لشركة “ساحلي كاهرا قاز”. فقامت فصيلة مكافحة تهريب السيارات للمقاطعة الشرقية باستغلال معطيات متوفرة أسفرت عن تحديد هوية أحد عناصر الشبكة.

المتهم يعترف بالوقائع

ويتعلق الأمر بالمدعو ” م.هشام” الذي تم توقيفه بتاريخ 9 جانفي 2019 على مستوى الطريق الرئيسي ببرج البحري. على متن مركبة من نوع ” هيونداي “. وعند سماعه اعترف بما نسب اليه. مصرحا أنه يعرف المدعو ” موح 14″ منذ حوالي 5 أشهر وأيضا المدعو ” حسين الروجي”. وأيضا ” عبد الحق. م” و” جهاد” والمسمى ” بيبو برمكي”. وأنه قام بسرقة عدة شاحنات من نوع ” jmc”. برفقة السالفي الذكر على مستوى ولايتي الجزائر وبجاية باستخدام مركبة من نوع ” رونو كليو كامبيس”. ملك المدعو ” موح 14″. والتي تم حجزها من طرف مصالح الأمن ببجاية. مؤكدا بأنه قام برفقة شركائه بسرقة 7 شاحنات من نوع mc على مستوى كل من المنطقه الصناعية بالدار البيضاء. وأخرى ببلدية السمار، وبرج البحري، الحميز.

مضيفا أن المدعو ” موح 14″ والمدعو ” الروجي” هما من يقومان بفتح أبواب الشاحنات أما المدعو ” جهاد”. فيقوم بقيادتها وركنها في المكان المتفق عليه ببودواو وتحديدا بمجمع سكني. وأيضا بباولاد موسى، الرغاية، قايدي ليتكفل المدعو ” نصر الدين” صهر المدعو “موح 14″ بنقلها وبيعها إلى أشخاص من معارفه. ويقتصر دوره هو على إيصال المجموعة إلى المكان المتفق عليه، دون النزول من المركبة. على أن يمنحه المدعو ” موح 14″ مبلغ مالي ما بين 1 مليون إلى 3 مليون سنتيم من عائدات الشاحنات.

ومواصلة للتحريات تم استدراج وتوقيف المدعو “حمزة.ن” المدعو ” نصرو”. وعند سماعه أنكر علمه بالسرقات التي قام بها صهره ” ز.محمد أمين” وأصدقائه. كما أن صديقه المدعو ” ع.نور الدين” هو من يتعامل م صهره في مجال بيع وشراء الشاحنات.

هذا ما تم العثور عليه بمسكن المشتبه فيه

وفي إطار التحقيق تم تفتيش مسكن المشتبه فيه ” ز.خ. عبد الحق” باولاد موسى. أين تم استرجاع 109 قرص من نوع ” ريفوتريل ” الذي أقر أنه يعرف ” موح 14″. منذ 5 أشهر وباقي المشتبه فيهم سالفي الذكر. بواسطة من احد جيرانه المدعو ” ب.حسين” المكنى ” الروجي” وأنه يسمعهم يتكلمون. فيما بينهم عن الشاحنات المسروقة ليلا بعد معاينتها في النهار، مؤكدا أن كل من ” موح 14″ و ” الروجي”. هما من يقومان بفتح أبواب الشاحنات ويقومان بركنها بالرغاية، بودواو، الاربعطاش. كما أن ” موح14 ” يطلب من “حمزة” المكنى ” نصرو”.من أجل بيع الشاحنات المسروقة برفقة أحد الأشخاص يدعى ” نونو لعماري” .

ومكنت التحقيقات من توقيف باقي أفراد العصابة، مع استرجاع أدوات ومعدات مستعملة لغرض السرقة. منها التي تم العثور عليها بمسكن المشتبه فيه ” ز.محمد أمين” الواقع ببرج الكيفان. أين تم العثور،على أدوات مستعملة في صيانة الكوابل الكهربائية. متمثلة في6 أجهزة راديو تستعمل في الورشات. وجهاز كهربائي ” أمبير” والتي كانت داخلة شاحنة محل سرقة على مستوى المنطقة الصناعية الدار البيضاء.

مع العلم أم باقي المشتبه فيهم كل من ” ز.محمد أمين”،” ب.حسين ” ب.يوسف”،” م.هشام” .” ز.خ عبد الحق”. ” ب.عبد الرحمان “،” ح.نصر الدين”،” س.الياس”،” أ.نور الدين “، من طرف أمن ولاية بجاية.