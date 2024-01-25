تأجيل محاكمة اطارات ومسؤولين سابقين في فضيحة الطريق السيار شرق_غرب

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة الى تاريخ 21 فيفري المقبل، محاكمة المتهمين المتابعين في قضية الطريق السيار شرق المتابع فيها عدد من الاطارات والمسؤولين السابقين بوزارة النقل التي كلن على رأسها أنذاك عمار غول.

وتم تأجيل المحاكمة بسبب غياب عدد من المتهمين من بينهم الشركات الاجنبية محل المتابعة.

كما جاء برمجة القضية بعد العودة من المحكمة العليا لقبول الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين والنيابة العامة.

ويمثل أمام هيئة المحكمة 15 متهما غير موقوف ويتعلق الامر بالمدعو “ش.م”، “خ.م”، “ع.س.أت”، “ح.س.ر”، “ب.ن”، “و.م”، “غ.أ.ر”، “ب.م”.” ف.ب”. على غرار الشركات الاجنبية بصفتها شخص معنوي المتمثلة في المجمع الصيني CITIC CRCC COJAAL والمجمع الياباني وSMINC المجمع الكندي. الشركة البرتغالية COBA الشركة السويسرية CARAVENTA.SA وISOLUX CORSAN المجمع الشركة السويسرية

PIZARROTTI.

كما يواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال. تنظيم جمعية أشرار وجنح التبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة. وجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج. والمشاركة الأموال في تبديد أموال عمومية.