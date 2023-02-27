تأجيل محاكمة الإرهابي أبو إسحاق رئيس “اللجنة القضائية” لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ،اليوم الاثنين للمرة الثانية على التوالي، محاكمة رئيس “اللجنة القضائية”. والعضو في “مجلس الأعيان” لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلى الدورة الجنائية المقبلة، بسبب غياب دفاع المتهم.

ويعد المتهم “نسيب الطيب” المكنى “عبد الرحمان ابو اسحاق السوفي”من أخطر العناصر الإرهابية القديمة. للجماعات الإسلامية المسلحة.

بحيث سيحاكم المتهم لأول مرة أمام جنايات الدار البيضاء، بعد عملية إيقافه بتاريخ 15أوت 2012 .

ويعد المتهم “نسيب طيب المكنى” عبد الرحمان ابو اسحاق السوفي ” رئيس “اللجنة القضائية” بتنظيم القاعدة،

من أخطر وأقدم العناصر الإرهابية للجماعات الإسلامية المسلحة الناشطة بالجزائر ودول الساحل.

وكان الإرهابي محل بحث منذ سنة 1995 و كذا اثنين من معاويه محل التوقيف.

ومكنت العملية النوعية ،من استرجاع 3مسدسات آلية، ووثائق مهمة، و مراسلات خاصة للعديد من أعضاء قيادة التنظيم الإرهابي.

وسيواجه المتهم” نسيب الطيب “عبد الرحمان ابو اسحاق السوفي”، برفقة متهم واحد موقوف يدعى” يوسف محمد الحبيب “0 تهما ثقيلة تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة.

ويتقاسم المتهمان هاته التهم ،مع 4 متهمين متوفين، جمعيهم قياديين لتظيمات إرهابية بارزة.

ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي “مختار بلمختار” المكنى ب”أبي العباس خالد”، أمير “منطقة الصحراء”. في الجماعة الإسلامية المسلحة، وأمير “كتيبة الملثمين” في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ومتهم آخر هو الإرهابي المقضي عليه المدعو” غدير محمد” المكنى ب” عبد الحميد أبو زيد”. الذي تم القضاء عليه في 2013 بعد الاعتداء الإرهابي على المركب الغازي لتقنتورين بولاية إليزي،.

كما سيحاكم غيابيا أيضا، في ذات القضية القيادي بتنظيم القاعده في المغرب الإسلامي الإرهابي المقضي عليه “بورحلة موسى”. المكنى ب” أبي داود”، الذي اغتيل بعد أكثر من 25 سنة من النشاط المسلح في الجزائر وتونس ومالي وليبيا.

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