تأجيل محاكمة الإرهابي ” ابو الدحداح” و5 آخرين في قضية جنائية جديدة

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء محاكمة الإرهابي الموقوف “زرقان احسن ” المعروف بأبي الدحداح المتابع في قضية جديدة. برفقة 5 متهمين من بينهم 4 قي حالة فرار.

فيما تم افراغ أمر بالقبض بالنسبة للمتهم المدعو ” جيلالي عبد القادر” بعدما كان محل أمر بالقبض من قبل قاضي التحقيق. وتم تأجيل القضية الى تاريخ 29 ديسمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع.

ويواجه المتهم ” أبو الدحداح” والمدعو ” جيلالي عبد القادر” وباقي المتهمين الفارين بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة. بغرض بث في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص. وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. جناية الاعتداء باستعمال متفجرات والاسلحة على الاشخاص والاعوان الخاصة. حيازة مواد متفجرة جناية حمل أسلحة وذخيرة من الصنف الأول. جناية تقليد أختام الدولة واستعمالها جنحة التزوير في وثائق إدارية بغرض اثبات شخصية واستعمالها مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الأموال من والى الخارج.