تأجيل محاكمة الارهابي “أبو الدحداح” وآخرون إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم الموقوف “زرقان احسن” المكنى “أبو دحداح” إلى الدورة الجنائية المقبلة. كما يتابع في ذات القضية 5 متهمين متواجدين في حالة فرار.

وتابعت المحكمة المتهمين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بغرض بث الرعب في اوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي او الجسدي، على الأشخاص وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر، والمساس بممتلكاتهم، جناية الاعتداء باستعمال متفجرات والاسلحة على الأشخاص والاعوان الخاصة، حيازة مواد متفجرة، جناية حمل أسلحة وذخيرة من الصنف الأول دون مبرر شرعي من السلطات المؤهلة قانونا، جناية تقليد اختام الدولة واستعمالها، وجنحة التزوير في وثائق إدارية بغرض اثبات شخصية واستعمالها، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.