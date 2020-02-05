تأجيل محاكمة البوشي إلى غاية 26 فيفري

أجلت محكمة سيدي امحمد اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة، كمال شيخي، المدعو “البوشي”، رفقة 6 متهمين آخرين، إلى تاريخ 26 فيفري المقبل.

وتم تأجيل جلسة اليوم الأربعاء، نظرا لوجود عراقيل في استخراج المتهمين

وخصت جلسة المحاكمة التي كانت مبرمجة اليوم، تهما تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لموظفين عموميين، بغرض استغلال النفوذ إدارة أو سلطة عمومية، الاستفادة من سلطة أو النفوذ الفعلي لموظفين عموميين.

بالإضافة إلى الامتناع عن أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه.

القضية متابع فيها كمال شيخي المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين، شيخي كمال، بن زهرة عبد القادر، سائق الهامل، لعرابة كمال، رئيس بلدية بن عكنون السابق.

بالإضافة إلى مهمل محمد جلال الدين، والي سابق، خالد تبون، هادف مسلم وكيل جمهورية رئيس محكمة بودواو، يوسف صادق وكيل الجمهورية مساعد نفس المحكمة.