تأجيل محاكمة “البوشي” بقضية المحافظين العقاريين إلى 3 جويلية والسبب!

قررت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تأجيل محاكمة كمال شيخي المدعو البوشي، في قضية المحافظين العقاريين.

وحسب المصادر المقربة، فإنه تم تأجيل محاكمة كمال “البوشي”، إلى الثالث من جويلية القادم، بسبب غياب الشهود.

وخضع كمال شيخي المدعو “البوشي”، للتحقيق حول قضية الامتيازات، والتي ورد فيها ذكر اسم ابن تبون وسائق الهامل، بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة.

ووضع قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة، “البوشي”، في مواجهة مباشرة مع سائق اللواء هامل.

ويتابع “البوشي” المتواجد رهن الحبس الاحتياطي، رفقة 12 متهما آخرا في أربعة ملفات من بينها قضية تهريب الكوكايين الذي”لم يبرمج بعد.

للإشارة،كان وزير العدل السابق،قد كشف أن التحقيق في قضية حجز أكثر من 700 كغ كوكايين،بميناء وهران أثبت تورط أشخاص آخرون.

وأضاف أن التحقيق الابتدائي أفضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي.