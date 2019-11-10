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تأجيل محاكمة البوشي و12 متهما في قضية المحافظين العقاريين للفاتح ديسمبر

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تأجيل محاكمة البوشي و12 متهما في قضية المحافظين العقاريين للفاتح ديسمبر
بقلم عبد الرحمن سالمي

أجل مجلس القضاء الجزائر قضية المحافظين العقاريين المتهم الرئيسي فيها  كمال شيخي المدعو “البوشي” و 12 متهما.

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهار اونلاين”نقلا عن مصادر  قضائية فإن المحاكمة قد تم تأجيلها للفاتح ديسمبر بعدما كانت مبرمجة اليوم.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر لـالنهار أونلاين”أن قرار التاجيل جاء بعد تسجيل  غياب أحد أعضاء التكشيلة القضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية المحافظين العقاريين المتهم الرئيس فيها كمال شيخي و 12 متهما أخر قد تم الفصل فيها على مستوى محكمة سيدي محمد.

وصدرت في حق المتهمين احكام تتراوح ما بين 10 و أربع سنوات، لتقوم بعدها النيابة وهيئة دفاع المتهمين بنقض الحكم على مستوى مجلس القضاء.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=724297

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