تأجيل محاكمة البوشي و12 متهما في قضية المحافظين العقاريين إلى 6 أكتوبر

قرر صبيحة اليوم مجلس قضاء العاصمة للمرة الثانية على التوالي تأجيل البت في قضية المحافظين العقاريين المتابع فيها المتهم الرئيسي في قضية 7قناطير من الكوكايين، كمال شيخي، المدعو البوشي إلى تاريخ 6اكتوبر.

وجاء قرار تأجيل القضية، بطلب من هيئة الدفاع، بسبب عدم اطلاع محامي احد المتهمين على الملف.

ويتابع في القضية إلى جانب كمال البوشي 12 متهما بينهم امرأة صدرت في حقهم تهم تراوحت ما بين أربع سنوات إلى عشر سنوات حبسا نافذ و غرامات مالية.

إثر ثبوت ارتكابهم خروقات وتجاوزات في الدفاتر العقارية وعقود الملكية بخصوص شركة البوشي المتخصصة في الترقية العقارية والتي لها مشاريع عديدة بالعاصمة وخارجها.

إلى جانب تورط المتهمين محل المتابعة في تمكين موظفين عموميين من مزايا غير مستحقة وتوعية عقارية من دون وجه حق عن طريق استغلال وظائفهم.

وجاء قرار إحالة المتهمين أمام المجلس القضائي، عقب استئناف وكيل الجمهورية في الأحكام الصادرة في حق المتهمين الحاليين أمام غرفة الاتهام، والتي تراوحت ما بين الأربع و10ستوات سجنا نافذا كانت أقصاها في حق كمال البوشي.

والجدير بالذكر أن كمال البوشي اعترف بعدة وقائع خلال جلسة محاكمته أبرزها قيامه ا بتصوير وتسجيل فيديوهات لعدد من الشخصيات المترددة على مكتبه بشركته لقضاء ماربهم ، وهي الأدلة التي واجهه بها المحققون وقاضي الجلسة كأدلة إدانة ثابتة في حقه.