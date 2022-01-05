تأجيل محاكمة الدركي السابق “محمد عبد الله”

أجلت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء، البت في قضية الدركي السابق “محمد عبد الله”. رفقة المتهمين الموقوفين كل “مالك رياحي” و”ب.عبد الكريم” و”ب.سميدة”. كما جاء تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع لأجل الاطلاع على الملف.

في حين ظهر الدّركي الموقوف ” محمد عبد الله” من سجن البليدة، عبر شاشة مكبرة. حيث أخطره القاضي بأن قضيته مؤجلة بطلب من محاكميه.

كما يتابع المتهم محمد عبد الله في عديد القضايا أمام نفس المحكمة، وأخرى أمام المحكمة العسكرية. في قضايا تم التحقيق فيها خلال فترة فراره إلى الأراضي الإسبانية، قبل أن يتم تسليمه إلى نظيرتها الجزائرية. بأعقاب مذكرة توقيف دولية أصدرتها ذات المحكمة.

في حين سيمثل المتهم الموقوف “محمد عبد الله”، عبر محاكمة مرئية، برفقة المتهمين الآخرين “رياحي مالك”. و”محمد.س” ، “ب.عبد الكريم” لمواجهة تهما تعلق بإهانة هيئة نظامية، جنحة وترويج معلومات كاذبة من شانها المساس بالنظام والامن العام. والمساس بسلامة الوحدة الوطنية والقذف، جنحة الإدلاء إلى جزائريين يقيمون في بلاد اجنبية بأسرار المؤسسة. التي يعمل فيها دون ان يكون مخول لذلك، المساس بحرمة الحياة الخاصة. عرض منشورات من شأنها الأضرار بالمصلحة الوطنية. في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة، من مستجدات أخرى.

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كما أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد، بتحويل الدركي الفار محمد عبد الله إلى المؤسسة العقابية .بالحراش مع استكمال التحقيق معه غدا

وتم توجيه للدركي الهارب، التهم التالية: جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة. وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية .

ومثل الدركي الهارب “محمد عبد الله” أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة توقيف الدركي من طرف السلطات الاسبانية.

كما يعتبر الموقوف رقيب سابق في سلك الدرك الوطني. حيث تم تسليمه من قبل السلطات الاسبانية الى الجزائر.